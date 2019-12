Nachtwanderung rund um Teuschnitz

Zum Abschluss des Wanderjahres lädt der Frankenwaldverein alle großen und kleinen Wanderfreunde zu einer Laternenwanderung ein. Am Freitag, 27. Dezember, um 17 Uhr treffen sich die Wanderer vor dem Rathaus. Mit Laternen und Taschenlampen "bewaffnet" geht es - je nach Wetterlage - hinaus in die Flur, dabei kann man das Städtchen auf den Höhen des Frankenwaldes in seinem Weihnachtslichterschmuck bewundern. Unterwegs ist eine kleine Rast mit weihnachtlicher Stärkung vorgesehen. Am Ende der etwa zweistündigen Wanderung ist eine Einkehr zu einem gemütlichen Beisammensein und zu einer kleinen Jahresabschlussfeier geplant. Eingeladen sind alle, die sich nach den Weihnachtsfeiertagen etwas bewegen wollen. Bei starkem Regen oder Sturm ist der Treffpunkt um 19 Uhr direkt im Café Daum. red