Nachtwanderung im Schein von Laternen

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen unternimmt am Samstag, 16. November, eine Nachtwanderung mit Laternen (keine Taschenlampen). Dabei wird ein Märchen erzählt. Auch einen kleinen Imbiss wird es geben. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Bismarckturm in Bad Kissingen. Die Strecke ist leicht.Wanderführerin ist Karin Matuschka (Tel.: 09725/ 4837, E-Mail: matuschka.mario@t-online.de .) Anmeldungen sind bis 16. November möglich. Gäste sind willkommen. sek