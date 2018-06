Nachtwächterführung in Pottenstein

Bei einer Nachtwächterführung, zu der das Tourismusbüro Pottenstein einlädt, kann man das romantische Pottenstein bei Nacht erkunden und dem Nachtwächter durch die dunklen Gassen der abendlichen Stadt folgen. Der Rundgang dauert etwa eineinhalb Stunden und findet am Freitag, 22. Juni, ab 21.30 Uhr am Pottensteiner Rathaus in der Forchheimer Straße 1 statt. Thomas Büttner, Telefon 01575/2713310, bittet für die Teilnahme um Anmeldung. red