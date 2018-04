Nachtwächter starten in die Saison

Freunde der Tradition können sich freuen: Am Donnerstag, 3. Mai, um 20 Uhr geht es vor dem Pulverturm und damit in malerischer Umgebung von Fachwerkgebäuden und Stadtmauer wieder los. Nachtwächter Karl-Heinz Engelhardt wird mit seinen Reimen Bevölkerung und Kurgäste unterhalten und humorvoll-kritisch auf die Entwicklung in der Kurstadt blicken. Engelhardt ist der dienstälteste Nachtwächter. Schon seit rund 15 Jahren streift er mit Bürgern und Gästen durch die historischen Gassen und lässt seinen Singsang "Hört ihr Leut und lasst euch sagen..." erklingen. Zur Premiere wird es traditionell Bürgermeister Tobias Ehrlicher vorbehalten sein, die Laterne anzuzünden. red