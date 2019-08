Nachtwächter laden zu Operettenkonzert ein

Auch in diesem Jahr können sich die Nachtwächter der idyllischen Kurstadt wieder auf gesangliche Unterstützung freuen. Am Donnerstag, 15. August, lädt der dienstälteste Nachtwächter, Karl-Heinz Engelhardt, einige Darsteller der Sommeroperette zum Operettenkonzert in die Schaudestillerie Möbus ein - mit von der Partie ist auch in diesem Jahr wieder Christian Engelhardt, Startenor und Hobby-Nachtwächter. Gemeinsam geben sie einige Auszüge der diesjährigen Sommeroperette zum Besten und machen so Lust auf mehr. Die reguläre Turmführung findet wie gewohnt um 19.30 Uhr am Schlossplatz in Bad Rodach statt. Im Anschluss daran nehmen die Nachtwächter die Besucher sowie Gesangskünstler mit auf eine gesangliche Reise im schönen Ambiente der Kurstadt Bad Rodach. Der Eintritt ist wie immer frei. red