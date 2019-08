Nachtwächter in der Altstadt

Das Ende der Nächtwächtersaison in Bad Rodach wird am Donnerstag, 5. September, eingeläutet. Um 20 Uhr (Ort: Pulverturm, Alte Schule) beginnt der letzte Auftritt der Nachtwächter (auf dem Archivbild sind Ramon Kienel und Karl-Heinz Engelhardt zu sehen) mit musikalischer Unterhaltung durch die "Meederer Musikanten". Das teilt die Tourist-Information Bad Rodach mit. Doch auch nach diesem Termin steht die Bad Rodacher Altstadt bei Führungen im Mittelpunkt, zum Beispiel bei der romantischen Abendführung am Mittwoch, 11. September, um 19 Uhr. Hierfür wird um eine Anmeldung bei der Gästeinformation Bad Rodach, Telefon 09564/1550, gebeten. red/Foto: Gabi Arnold