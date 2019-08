Tanzenhaid 02.08.2019

Nachts rund um Tanzenhaid wandern

Karpfenland-Gästeführerin Christiane Kolbet lädt am Freitag, 9. August, um 20 Uhr zu einer Nachtwanderung mit Picknick rund um Tanzenhaid ein. Start ist am Friedhofsparkplatz im Tanzenhaider Weg in Ob...