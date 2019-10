Nur ein Fahrstreifen steht auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau-Volkers und Bad Brückenau-Wildflecken in Fahrtrichtung Würzburg von Montag, 14. , bis Samstag, 26. Oktober, zur Verfügung. Das gilt allerdings nur in den Nachtstunden von 20 Uhr bis 6 Uhr. Tagsüber ist die Strecke in Fahrtrichtung Würzburg zweistreifig befahrbar.

Grund sind Instandsetzungsarbeiten, wie die Autobahndirektion Nordbayern meldet. Sie bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich. red