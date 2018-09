"Nachts im Museum" heißt es am Donnerstag, 20. September, 21 Uhr, im Pfalzmuseum Forchheim. Szenische Darstellungen und Expertenwissen vereint: Der Zeitgeist erscheint den Besuchern in der Sonderführung "Wenn alte Knochen erzählen". Die Führungsgebühr beträgt acht Euro pro Person. Den Besuchern wird von Jost Lohmann vom museumspädagogischen Verein "Agil" Bamberg und der stellvertretenden Museumsleiterin Christina König eine besondere Erlebnisführung geboten: Den Rundgang durch das ganze Haus - vom Keller bis in den dritten Stock - moderiert die Archäologin König. Besonderen Charakter erhält die Veranstaltung durch szenische Darstellungen an verschiedenen Stationen des Museums: In der Dunkelheit erscheint der Zeitgeist und erzählt aus seiner Sicht von den verschiedenen Epochen. So wird Geschichte "leibhaftig". red