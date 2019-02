Nachts die Stoßstange eingedellt

Von Mittwoch, 20. Februar, auf Donnerstag, 21. Februar, wurde zwischen 19 und 7.30 Uhr in der Straße Am Bauhof auf Höhe der Hausnummer 1 ein geparkter blauer Pkw angefahren. Der unbekannte Täter verursachte Sachschaden an der Stoßstange am Pkw. Die Polizeidienststelle Erlangen-Land, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09131/760-514.