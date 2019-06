Nachtmusik

Die ökumenische Kur- und Urlauberseelsorge lädt ein zu einer nächtlichen Stunde in die angenehm kühle Dreieinigkeitskirche. Bei Kerzenschein und Musik ist Zeit zum Nachsinnen und die Seele baumeln zu lassen: Am Mittwoch, 26. Juni, um 21 Uhr wird Thomas Meyer den "Orgel-Ohrwurm" erwecken. Orgelmusik ist oft für den Zuhörer schwierig zu erfassen, weshalb der Künstler an diesem Abend eingängige Stücke mit Ohrwurmcharakter spielen möchte. So werden unter anderem Werke von Bach, Purcell und Pachelbel zu hören sein wie auch von Händel, Zwart und Lennens. Als Gast wird die Orgelschülerin Lavinia Richter aus Lichtenfels zwei Stücke spielen. Das Geschehen an der Orgel wird live auf eine Leinwand im Altarraum übertragen. Der Eintritt ist frei. red