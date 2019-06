Nachtlauf in besonderem Ambiente

Bereits der fünfte Sparkassen-Nachtlauf steht am Freitag, 26. Juli, vor der Tür. "Wir würden uns natürlich freuen, wenn - wie in den letzten Jahren auch - wir auch heuer über einen neuen Teilnehmerrekord berichten könnten", sagt Organisator Karl-Heinz Drossel gut fünf Wochen vor der Laufveranstaltung, die wieder zu Beginn des Staffelsteiner Altstadtfestes stattfindet. Eine Beonderheit gibt es allerdings in diesem Jahr. Da am Sonntag in Bad Staffelstein die BR-Radltour startet, steht bereits das Festzelt des Bayerischen Rundfunks, in dem am Samstagabend der BR-Starmoderator Thomas Gottschalk mit BR-Kult-DJ Fritz Egner zur Party einlädt.

Der erste Startschuss zum Nachtlauf am Freitagabend fällt um 18.45 Uhr für die Bambini, die 500 Meter zurücklegen. Es folgen der Schülerlauf I (780 m, 19 Uhr, der Schülerlauf II (1650 m, 19.15 Uhr), der Hobbylauf (4700 m, 19.45 Uhr) und der Hauptlauf (9200 m), der zum Abschluss um 20.30 Uhr beginnt. Alle Teilnehmer erhalten bei Abgabe ihrer Startnummer ein Obermain-Marathon-Weizenbierglas. Die Anmeldung erfolgt über www.obermain-marathon.de, telefonisch unter 09573–235055 oder per E-Mail unter anmeldung@obermain-marathon.de.