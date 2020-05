Nachthemden, Schlafanzüge und Meister-T-Shirts bleiben im Kanton

Wenn es am schönsten ist, soll man bekanntlich aufhören. Mit unserer heutigen achten "Skurrilen Sportplatz-Story" beenden wir diese Rubrik. Eine Serie, die bei vielen Lesern Gefallen fand und vor einer jeweiligen Veröffentlichung - aber erst recht danach - zu vielen interessanten, lustigen und aufschlussreichen Gesprächen führte.

Nicht der Auftaktbericht über den ehemaligen Staatssekretär Jürgen W. Heike, der vom Neustadter Original "Mambo" mit einem Beil attackiert wurde, und auch nicht die Heldentaten von "Görndl" oder "Texas" waren Spitzenreiter bei unserer internen Erhebung der Leserzahlen. Sondern mit großen Abstand erfuhr das Open-Air-Rockkonzert, das mit Thomas Gottschalk 1971 auf dem Sportplatz des SV Bergdorf-Höhn stattfand, die größte Resonanz. Es gab sogar mehrere Tageblatt-Leser, die sich auf den historischen Aufnahmen wieder erkannten und Fotos bestellten.

Wer jetzt vermutet, dass uns der Stoff für diese skurrilen Storys ausgegangen ist, der irrt. Wir wurden in den letzten Wochen regelrecht bombardiert mit besonderen Ereignissen aus der Vergangenheit. Uns wurde noch einiges suggeriert: Egal ob es die Kerwa-Gaudispiele zwischen "Nachthemden und Schlafanzügen" waren, bei denen es Mitte der Sechziger Jahre in Fürth am Berg feuchtfröhlich, aber auch teilweise hart und blutig zur Sache ging. Oder die wilde Verfolgungsjagd eines Schiedsrichters namens Bayerlein in den Fünfzigern. Der Unparteiische pfiff angeblich so schlecht, dass ihn 40 bis 50 fanatische Anhänger der Neustadter Löwen über den ASV-Platz bis in den Felsenkeller der Jägersruh verfolgten. Zwei von ihnen - nämlich Albin Blümig und Karl Herrmann - mussten sich danach sogar vor Gericht verantworten und bekamen Stadionverbot beim VfL. Herrmann schlich trotzdem mit Brille und aufgeklebten Bart an den Kassenhäuschen vorbei. Apropos ASV Neustadt. Da war einmal eine Aufstiegsparty geplant. Doch das letzte Punktspiel gegen Rothenhof ging mit 0:1 verloren. Die extra gedruckten Meister-T-Shirts blieben im Karton, die Transparente wurden zusammengerollt. Und am nächsten Tag stand ein Grabstein im Mittelkreis des alten Sandplatzes. Darauf stand: "Ihr könnt jetzt zuschließen!"

Das Tageblatt-Kapitel schließt damit seine "Skurrilen Sportplatz-Storys" auch ab. Es war mir eine Ehre. Christoph Böger