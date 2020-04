Nachtfoto von Tromso Bild des Monats April

Auch in Krisenzeiten zeigte sich der Lichtenfelser Fotoclub flexibel und organisierte ein Online-Voting, um das Bild des Monats April zu küren. Unter hoher Beteiligung jurierten die Mitglieder die angebotenen Fotos per E-Mail. Zum Bild des Monats wurde eine Nachtaufnahme vom norwegischen Tromso des Fotografens Günther Lamm gewählt, das während eines Urlaubsaufenthalts Ende Februar entstand. Die Lichtspiegelungen und die kühl wirkende bläuliche Stimmung am späten Abend gaben den Ausschlag für die Mehrheit der Punkte. Als besonderes Stilelement galt dabei die auf hohen Pfeilern gebaute, wegen des Schiffsverkehrs stark überhöhte Brücke im rechten Bildteil. Foto: Günter Lamm