Der SPD-Stadtverband Kronach veranstaltet am heutigen Freitag, 3. Mai, im Rahmen von "Kronach leuchtet" einen Nachtflohmarkt in der Kühnlenzpassage. Dieser findet von 17 bis 23 Uhr statt. Das Antla-Bräu stellt für den Nachtflohmarkt den Ausschank auf. Der Erlös aus den Standgebühren, dem Getränkestand und dem Verkaufsstand des SPD-Stadtverbands geht an die Suppenküche Kronach, die von Diakonie und Caritas als Gemeinschaftsprojekt betrieben wird. red