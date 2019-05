Der Bund Naturschutz lädt am Mittwoch, 29. Mai, um 21 Uhr zu einer Nachtexkursion ein. Oskar Jungklaus vom BN führt in die faszinierende Welt der Nachtfalter ein. Taschenlampen sind zum Termin mitbringen. Für Rückfragen steht Oskar Jungklaus, Tel.: 09735/1385, zur Verfügung. Treffpunkt ist am Bahnhof Ebenhausen. sek