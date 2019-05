"Nachtasyl" auf der Bühne

Die russische Theater-Gruppe "ArtEast" der Uni Bamberg bringt am 9., 10. und 11. Mai das Stück "Nachtasyl" von Maxim Gorki auf die Bühne. In der 1902 erschienen Milieustudie lässt Gorki Stimmen aus der untersten Schicht der Gesellschaft - dem Randbereich, der Ungehörten und Ungesehenen - sprechen und beschreibt in einer detaillierten Aufzeichnung die Umstände, Verhältnisse und alltäglichen Erfahrungen in einem Obdachlosenhaus. Welche Aufzeichnungen innerhalb der Gesellschaft um gescheiterte Biografien zu Tage treten, wie Intrigen gesponnen und wie die Probleme zwischen den Existenzen der Erwerbslosen, der Säufer, der Spieler oder der Kleinkriminellen gelöst werden wollen, das alles spielt sich auf engstem Raum im Nachtasyl ab. Gespielt wird ium 20.30 Uhr n der "Schraubverbindung Oldtimercenter", Kirschäckerstraße 7. Karten im Vorverkauf sind in der Collibri-Buchhandlung, am Kiosk Kunni und im Restaurant "Vespino" erhältlich. red