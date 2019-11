Nachtarbeiten an der Kanalisation in der Judengasse

Um auch in Zukunft eine einwandfreie Entwässerung in der Stadt Coburg zu gewährleisten, ist es nach Angaben des Kommunalunternehmens Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb (www.ceb-coburg.de) notwendig die Kanalisation stetig zu ertüchtigen. Im Zuge von Sanierungsarbeiten sei es nötig, verschiedene Arbeiten in der Nacht auszuführen.

In der Nacht von Mittwoch, 26. November, auf Donnerstag, 27. November, wird - wie das Unternehmen weiter mitteilt - ab circa 19 Uhr in der Judengasse zwischen Markt und Judentor der Schmutzwasserkanal saniert. Dabei kann es während der Ausführung der Arbeiten zu Lärmbelästigungen und Verkehrsbehinderungen für den Lieferverkehr kommen. red