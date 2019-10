Nachtarbeit

Die DB Netz AG beabsichtigt, unvermeidbare Arbeiten an den Bahnanlagen außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeiten durchzuführen, um den reibungslosen Ablauf des Schienenverkehrs zu gewährleisten. Geplant sind Schienenwechsel auf der Straße 5210 zwischen Gräfendorf und Hammelburg vom Montag, 14. Oktober, 20 Uhr, und Dienstag, 15. 10., 6 Uhr. Auf größtmögliche Lärmvermeidung wird geachtet, heißt es in der Pressemitteilung. Das heißt, die Warnsignale zur Sicherung der Gleisarbeiter werden auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt, Stromaggregate werden möglichst so aufgestellt, dass die Schallwellen nicht direkt auf die Wohnbebauung abgestrahlt werden und unnötiger Leerlauf der Maschinenmotoren wird vermieden. red