Nachtanlieferung Thema im Ausschuss

Eine Bau- und Umweltausschusssitzung der Gemeinde Altenkunstadt findet am Dienstag, 30. April, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Das Gremium beschäftigt sich dabei mit folgenden Tagesordnungspunkten: Nachtanlieferung am Versandgebäude in der Dr.-Friedrich-Baur-Straße 19 in Altenkunstadt; Anbau einer vierstöckigen Balkonanlage auf dem Grundstück in der Mainbrücke 16 in Altenkunstadt; Anbringung einer Werbetafel am bestehenden Gebäude in der Weismainer Straße 82 in Altenkunstadt. red