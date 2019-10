Nacht endet in der Ausnüchterungszelle

Vor einer Gaststätte in der Zweigstraße kam es in der Nacht zum Samstag zunächst zu einem Streit zwischen zwei Männern und drei Frauen. Dabei schlugen die beiden 38- und 27-jährigen Männer auf die drei Frauen ein. Ein den Frauen zu Hilfe eilender 31-jähriger Mann wurde ebenfalls von den zwei Männern geschlagen und dabei leicht verletzt. Da die beiden Männer zur Tatzeit stark alkoholisiert waren, wurden sie schließlich von den eintreffenden Streifen in Gewahrsam genommen und in den Hafträumen der Lichtenfelser Polizei ausgenüchtert. Die beiden Schläger erhalten nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.