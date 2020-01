"Nacht der Nächte" steigt im "Nepomuk"

"In dieser Nacht der Nächte, die uns so viel verspricht, erleben wir das Beste", singen die "Toten Hosen" in ihrem Nr.-1-Hit "An Tagen wie diesen". In der Altenkunstadter Kleinkunstkneipe "Nepomuk" bricht die "Nacht der Nächte" am Samstag, 11. Januar, um 21 Uhr an: "Alex im Westerland" spielen nicht nur das Beste von den Düsseldorfer Altpunkern, den "Toten Hosen", sondern auch die Gassenhauer der Berliner Altpunker, den "Ärzten". Wenn also lautstark der Ruf "Hier kommt Alex" ertönt und kurz darauf die Sehnsucht nach Westerland besungen wird, dann kann es sich nur um die Gruppe "Alex im Westerland" handeln. Die wird dafür sorgen, dass Jung und Alt unter Strom stehen. Foto: privat/Text: Stephan Stöckel