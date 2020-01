Bei der Veranstaltung "Die Nacht der Musicals", am 28. Februar, verschmelzen Musicals-Hits aus "Tanz der Vampire", "Rocky", "Das Phantom der Oper", "Mamma Mia" und "Cats" mit Liedern aus "Der König der Löwen" oder "Frozen" zu einer Einheit. Ab 20 Uhr verbreiten die Darsteller Emotionen im Max-Littmann-Saal. Eintrittskarten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) erhältlich. Foto: Nadia Gentile