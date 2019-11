Am Sonntag, 24. November, findet in Lauf bei Zapfendorf eine Nacht der Lichter und Lieder statt. Diese Abendandacht ist eine besondere Veranstaltung im Rahmen der 300-Jahr-Feier der Filialkirche Hl. Drei Könige in Lauf. Gestaltet wird die Lichterandacht von der Musikgruppe "Credo" aus Unterleinleiter. red