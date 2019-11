Unterleinleiter vor 19 Stunden

"Nacht der Lichter" in Unterleinleiter

Einladung ergeht zur ökumenischen "Nacht der Lichter" am Sonntag, 10. November, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Unterleinleiter. Im Kerzenschein und in der Stille zur Ruhe kommen, e...