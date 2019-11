Nacht der Lichter in Heuchelheim

Durch Gebete, Licht, inspirierende Texte, Impulse, Innehalten, Gedanken, Lichtelemente und Gesänge aus Taizé, umrahmt von der Pfarrband Schlüsselfeld, wird der besondere Gottesdienst "Nacht der Lichter" gestaltet. In Heuchelheim darf man sich am Samstag, 30. November, 18 Uhr, zu dieser einstündigen Feier bei gedämpftem Licht und Kerzenschein in die Kirche St. Josef einladen lassen. Die katholische Kirchenstiftung Heuchelheim lädt anschließend zum gemütlichen Beisammensein bei Getränken, Gebäck und Bratwürsten in den gegenüberliegenden Hof ein. Der Erlös kommt der renovierten Kirche St. Josef zugute. red