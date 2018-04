Baiersdorf 11.04.2018

Nacht der Lichter in Baiersdorf

Am Freitag, 13. April, sind Christen aller Konfessionen zu einem stimmungsvollen Abend mit Taizé-Liedern und musikalischer Begleitung eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr in der Kirche St. Josef in Baiers...