"Nacht der Frauen"

"Die Chancen von Frauen in Industrie, Wirtschaft und Wissenschaft sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und der Anteil von Frauen in Spitzenpositionen - das sollen Themen bei der zweiten Ladies' Night sein, zu der das IHK-Gremium Herzogenaurach am 10. Oktober ab 18.30 Uhr in den Kultursaal nach Höchstadt einlädt. Themen, die offenbar den Nerv der Zeit treffen und nicht nur die jungen Frauen interessieren, sondern auch die noch überwiegend männlichen Führungskräfte und Entscheidungsträger aus Forschung und Industrie sowie Wirtschaft.

"Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr und den vielen positiven Rückmeldungen ist es uns ein Anliegen, auch in diesem Jahr wieder zur Ladies' Night einzuladen", erklärt Oliver Brehm, Vorsitzender des IHK-Gremiums Herzogenaurach beim Pressegespräch. Dazu eigne sich der Kultursaal in Höchstadt im Besonderen und da die Freisprechungsfeiern immer in Herzogenaurach stattfinden, habe das Gremium eben Höchstadt ausgewählt, ergänzte Zweite Vorsitzende Jutta Rost. Wie der Leiter der IHK-Geschäftsstelle Erlangen, Knut Harmsen, und Jutta Rost erläuterten, sollen Frauen, die in den Unternehmen des Landkreises in Verantwortung stehen, ein Netzwerk bilden.

Spannende Referentinnen

Deswegen wurden mit der Nürnberger Unternehmerin Ingrid Hofmann und Pfarrerin Tabea Richter zwei Frauen eingeladen, die ihren Werdegang aus ihrer Sicht schildern. Das Gespräch wird Pfarrerin Richter führen und Ingrid Hofmann wird den beruflichen Erfolg von Frauen aus ihrer Sicht schildern. Dazu findet auch ein Podiumsgespräch, moderiert von Jutta Rost, mit vier erfolgreichen Frauen aus dem Landkreis statt.

Denn gerade in der jetzigen Zeit müsse der Austausch gefördert werden, um zum einen dem Thema Fachkräftemangel zu begegnen und zum anderen intensiv über die Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Karriere sowie Chancengleichheit zu sprechen. Dazu müsse Eigeninitiative ergriffen werden, um unter anderem Aufstiegschancen ins Management zu nutzen.

Denn Frauen seien auf der Überholspur, haben Qualifikationen erworben und sollten ihre Chance auch nutzen, denn in vielen Bereichen seien Frauen inzwischen den Männern überlegen.

Oliver Brehm wies ausdrücklich darauf hin, dass alle interessierten Frauen, die in einem Unternehmen in Verantwortung, stehen, zur Ladies' Night eingeladen sind.