Damit die alljährliche Nistkastenwanderung der Wasserwacht Redwitz genügend Nachschub an Nistkästen hat, hat sich die Jugendgruppe mit ihren Jugendleitern unter der Leitung der Naturschutzbeauftragten getroffen, um etlichen neuen Nistkästen einen Farbanstrich zu verpassen. Mit viel Begeisterung und noch mehr Kreativität machten sich die Jugendlichen an die Arbeit. Nach einigen Stunden wurden sechs neue Nistkästen und einige Bienenhotels in wunderschöner Farbgestaltung zum Trocknen aufgestellt. Foto: privat