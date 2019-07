Nachschlag für Azubis

Frühes Aufstehen, Hitze am Backofen, Stress an der Ladentheke: Wer eine Ausbildung in der Bäckerei macht, darf nicht aus Zucker sein. Doch ein Großteil der Bäcker-Azubis im Landkreis Bad Kissingen kann sich jetzt über einen Lohn-Nachschlag freuen, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilt.

Rückwirkend ab September 2018 seien die Ausbildungsvergütungen in der Branche gestiegen. Damit könnten Azubis bis zu 650 Euro nachträglich bekommen.

Doch angehende Bäcker und Fachverkäufer müssten sich beeilen: Ein Großteil der Ansprüche könne bereits Ende Juli verfallen. Hintergrund: Das Bundesarbeitsministerium hat die Ausbildungsvergütungen im Bäckerhandwerk im Nachhinein für allgemeinverbindlich erklärt. "Damit hat jeder Azubi einen festen Anspruch auf die tarifliche Bezahlung - auch wenn sein Betrieb nicht tarifgebunden ist. Die Differenz muss der Chef dann für die letzten zehn Monate rückwirkend zahlen. Bei einem angehenden Bäcker im ersten Ausbildungsjahr kann das bis zu 65 Euro pro Monat ausmachen", erklärt Ibo Ocak von der NGG Unterfranken.

Der Gewerkschafter rät jetzt allen Auszubildenden in der Region, den letzten Lohnzettel zu prüfen. Eine Nachzahlung werde dann fällig, wenn in den letzten zehn Monaten weniger gezahlt wurde, so die NGG. red