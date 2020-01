Nachrücker wird vereidigt

Am Dienstag, 21. Januar, um 19 Uhr findet im Rathaus eine Sitzung des Gemeinderats statt. Dabei muss nach dem Ausscheiden eines Gremiumsmitgliedes ein Nachrücker berufen und vereidigt werden. Auch die Umbesetzung der Ausschüsse ist notwendig. Neben Bauangelegenheiten wird über einen Antrag auf Errichtung einer Maschinenhalle im Außenbereich in der Nähe der Schlesierstraße beraten. Weiter stehen das Tor im Eingangsbereich des Friedhofs, der Gehwegbau in der Bahnhofstraße und der Jahresbericht des Partnerschaftsbeauftragten an. red