Nachmittag und Vortrag für Enkel/Großeltern

Am Mittwoch, 27. November, lädt der Johanniter-Treff "Unter den Linden" am Marktplatz in Schlüsselfeld gleich zu zwei Veranstaltungen ein: Ab 15 Uhr findet gemeinsam mit der Bücherei Schlüsselfeld unter dem Motto "Bücherei on tour", ein Enkel-Großeltern-Nachmittag statt. Im Bücherkino läuft "Dr. Brumm steckt fest" von Daniel Napp. Außerdem werden Weihnachtssterne an Wäscheklammern gebastelt.

Um 19 Uhr geht es um das Thema "Gut für sich sorgen - wie geht das?" Referentin Christiane Bachmayer, die Palliativpflegefachkraft und Hospizbegleiterin ist, gibt Lösungsvorschläge und Denkanstöße, wie man eine Balance zwischen Geben und Nehmen findet und der Überforderung in Beruf und Familie entgeht. Der Eintritt ist frei. red