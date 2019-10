Einen "Fränkischen Nachmittag" veranstaltet der TSV Maßbach am Sonntag, 13. Oktober, von 15 bis 19 Uhr in der Lauertalhalle Maßbach. Aufgrund des Erfolges im Vorjahr wurden wieder die "Rucksackmusikanten" aus Waldfenster dafür verpflichtet. Teilnehmer, die bereits das Liederbüchlein der Rhöner Musikanten haben, sollen dieses mitbringen. Die Büchlein können jedoch auch an der Veranstaltung noch erworben werden. sek