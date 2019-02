Nachmittag für pflegende Angehörige

Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Bad Kissingen, lädt pflegende Angehörige am Mittwoch, 6. März, von 14 bis 16 Uhr in das BRK-Haus "mehr Leben", Am Steingraben 6, ein. Für pflegebedürftige Angeh...