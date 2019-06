Nachmittag für Kinder

Kinder ab sechs Jahren sind zum Kindernachmittag am Samstag, 22. Juni, von 14 bis 17 Uhr ins Oberfränkische Textilmuseum in Helmbrechts eingeladen. Für abwechslungsreiche Stunden sorgen spannende Spiele, eine entdeckungsreiche Museumstour, kreative Mitmachstationen und zwei Trommelworkshops. Zwischendurch kann man sich im Museumscafé bei Getränken, Kaffee und Kuchen wieder etwas stärken. Um vorherige Anmeldung wird gebeten, um die Planung zu erleichtern. Spontanbesucher sind aber auch herzlich willkommen. Anmeldung: Oberfränkisches Textilmuseum, Münchberger Straße 17 in Helmbrechts (09252/92430 oder www.info@textilmuseum.de). red