Nachmittag des "Seniorenclubs 72"

Ein Gesellschaftsnachmittag des Seniorenclubs 72 findet morgen, Donnerstag, um 14 Uhr in der Gastwirtschaft "Sternschnuppe" statt. Mit Bussen der Altenkunstadter Malteser wird ein Fahrdienst angeboten. Wer abgeholt werden möchte, meldet sich bei der Vorsitzenden Renate Schrape, Telefon 09572/2791, oder ihrem Stellvertreter Rudi Vogt (09572/3212). Der Jahresausflug führt am 6. Juni zum Straußenhof der Familie Franz in Kotzenbach/Oberpfalz. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Anmeldungen nimmt Vorsitzende Renate Schrape entgegen. bkl