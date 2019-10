Der Sozialausschuss" der Pfarrgemeinde St. Magdalena Herzogenaurach ist stolz darauf, in diesem Jahr auf 35 Jahre "Kleiderkammer St. Magdalena" zurückblicken zu können. Aus diesem Anlass lädt der Sachausschuss für soziale und caritative Aufgaben am Samstag, 19. Oktober, zu einem Nachmittag der offenen Tür von 13.30 bis 16.30 Uhr in die Kleiderkammer ein. Willkommen ist jeder, der sich über das Angebot informieren möchte. An diesem Nachmittag wird keine Kleidung angenommen. Der Eingang ist in der Reytherstraße 7. red