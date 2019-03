Freude und Lebensqualität verschenken und dabei ganz viel an Zuwendung zurückbekommen - freiwilliges Engagement bei den Aktiven Bürgern ist unbezahlt, aber auch unbezahlbar. 400 Ehrenamtliche im Landkreis bringen auf diese Weise bereits einen Teil ihrer Freizeit für Mitmenschen ein. Neue Interessenten sind willkommen. Gesucht wird Unterstützung für Mathematik und Englisch an der HOS-Mittelschule 10. Klasse M-Zug.Gedacht ist an ein lernwilliges Mädchen, das obige Klasse besucht und heuer Prüfung macht, als Nachhilfe in Mathe und Englisch. red