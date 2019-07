Nachhilfe in "Demokratie"

Bürgerbeteiligung bereichert. Wenn gemeinsam nach der besten Lösung für alle gesucht wird, profitieren eine Stadt und ihre Bewohner davon. Nebenbei können alle, die sich einbringen, praktische Erfahrungen in Sachen Demokratie sammeln. Bürgerbeteiligung klappt aber nur, so Monika Nickles vom Büro für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt der Stadt Erlangen bei ihrem Vortrag im Bürgerlabor in der Hauptwachstraße, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

Unabdingbar für den Erfolg einer Bürgerbeteiligung ist der politische Wille, diese auch umzusetzen. "Nur dann", bekräftigte die Referentin in der Pressemitteilung der Stadt, "kann es funktionieren". Frischen Wind habe der neue Oberbürgermeister Florian Janik gebracht. Ihm sei es ein Anliegen, Bürgerbeteiligung in Erlangen zu etablieren.

Echte Bürgerbeteiligung geht nach Nickles' Worten weit über den gesetzlichen Rahmen hinaus. So seien Stimmen von deutlich mehr Zielgruppen zu sammeln und einzubringen. In Erlangen werden "Mittler" beauftragt und bezahlt, um etwa Langzeitarbeitslose oder Migranten für Bürgerbeteiligung zu gewinnen. Außerdem müsse die Ansprache so gewählt sein, dass sie von der Bürgerschaft gut verstanden werde. Nickles empfahl, auf Bürgerversammlungen nur qualifizierte Moderatoren einzusetzen.

Denjenigen, die Bürgerbeteiligung realisieren wollen, empfahl Nickles ein dickes Fell, einen langen Atem und den "Mut zur Fehlerkultur". Doch es lohne sich. "Gute Prozesse" zögen ihre Kreise und je mehr davon überzeugt seien, dass Bürgerbeteiligung Sinn mache, desto breiter die Bereitschaft, sich einzubringen. Zudem sei Bürgerbeteiligung "gelebte Demokratie": Beteiligte erfahren, dass es sinnvoll sein kann, seine Stimme zu erheben. Zuletzt gebe sie der Verwaltung ein menschliches Gesicht: Bürger würden erfahren, dass sie nichts Abstraktes ist, sondern aus handelnden Personen besteht. red