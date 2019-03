Nachhaltigkeit im Alltag

Die katholische Pfarreiengemeinschaft "Der Gute Hirte im Markt Burkardroth" veranstaltet am Montag, 25. März, einen Vortrag über die "Umwelt"-Enzyklika von Papst Franziskus und die Konsequenzen für den Alltag. Das Thema des Vortages lautet "Laudato Si - Ändert Euer Leben! Nachhaltigkeit in unserem Alltag", Referent ist der Diözesanlandvolkseelsorger Wolfgang Scharl. Beginn ist um 20 Uhr in der Alten Schule in Stralsbach. sek