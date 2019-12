Nachhaltiger Nikolaus

Freunde zum Nikolaustag zu beschenken, das gehört zur Tradition an der Gräfenberger Realschule. Aber muss das eine Schokoladenfigur sein? Diese werden oft im Internet bestellt, bevor sie mit viel Verpackungsmaterial geliefert werden. Weil sich die Gräfenberger dem Gedanken der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlen, kam von Schülern die Idee, Lebkuchen statt Nikoläuse zu bestellen, und zwar bei der Bäckerei Kraus aus Hetzles, also einem regionalen Anbieter. Lange Lieferwege fielen weg, ebenso aufwendige Verpackung, denn die Bäckerei lieferte die Lebkuchen in einer Papiertüte, auf die die Namen der Beschenkten geschrieben wurden. Insgesamt wurden über 350 Lebkuchen verschenkt. Foto: pr