Zum Tag der Logistik findet am Donnerstag, 19. April, unter dem Motto "Nachhaltige Logistik im Fokus" eine Veranstaltung in Bamberg statt. Dabei werden sowohl die ökonomische, als auch die ökologische Dimension anhand der gesamten Logistikkette behandelt, vom kombinierten Verkehr bis hin zur City-Logistik. Gastgeber ist das Großhandelsunternehmen Denscheilmann + Wellein GmbH in der Kirschäckerstraße 26 in Bamberg. Die Veranstaltung dauert von 14.30 Uhr bis etwa 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Da die Teilnehmerzahl auf 50 Personen begrenzt wurde, ist eine Anmeldung bei der Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim unter info@wir-bafo.de unbedingt erforderlich. red