Nachhaltige Ideen in der Lias-Grube entwickelt

Im Rahmen der Qualifizierungsreihe Bildung für nachhaltige Entwicklung von Umweltbildung Bayern fand der Workshop mit dem Titel "Alles Boden, oder was?" in der Umweltstation Lias-Grube statt. Die 25 Teilnehmer aus ganz Bayern konnten sich, begleitet von Thomas Kappauf (Umweltschutz-Informationszentrum des LBV-Bayern) und Ulrike Schaefer (Umweltstation Lias-Grube), einen ganzen Tag lang mit den Themen Boden und Nachhaltigkeit auseinandersetzen.

Es gab unter anderem einen Vortrag und praktische Versuche. Aktionen in Lernwerkstätten unter anderem zu Bodenaufbau, Bodenfilterfunktion, Bodenerosion und Versiegelung bildeten die theoretischen und praktischen Grundlagen für die Workshopphase.

In einer Führung durch die ehemalige Tonabbaustelle in Unterstürmig wurden Aspekte des Bodenabbaus in Bezug auf Ökologie, Ökonomie, Soziales und Kultur vor Ort anhand des Werdegangs und der Entstehungsgeschichte der Umweltstation als symbolischer Verkauf durch die Firma Liapor an den Trägerverein der Umweltstation in Verbindung mit dem Auftrag, Umweltbildung und BNE-Arbeit für Alt und Jung dauerhaft durchzuführen, verdeutlicht.

Am Nachmittag sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Aspekte zu den Dimensionen der Nachhaltigkeit in Bezug auf das Thema Boden sammeln. Anschließend wurden daraus gemeinsam fünf verschiedene Praxisprojekte entwickelt, die die Dimensionen der Nachhaltigkeit enthalten und gleichzeitig die Strategien der Nachhaltigkeit anders, besser, weniger und gerechter berücksichtigen sollten.

Dabei herausgekommen sind ein Planspiel Boden, das Konzept eines solidarischen Gemeinschaftsgartens mit dem Titel "(Ernähr)Boden", eine "Generationenwiese", das Projekt "Platz da" und das Programm für Schulklassen "Mit Kindern Boden erleben". red