"Nachhaltig leben" ist Thema

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace präsentiert im Lichtspielkino zwei Filme zum Thema "Nachhaltig leben". Der erste Film hat den Titel "Guardians of the Earth" und wird am heutigen Dienstag, 30. April, vorgeführt. Der zweite Film "Die Essensretter" läuft am Dienstag, 7. Mai. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. red