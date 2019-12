Nachhaltig in der Adventszeit

Wie jedes Jahr haben die Frauen und Familien aus Singenrain ihre Backkünste unter Beweis gestellt und eine bunte Mischung an Weihnachtsgebäck zusammengestellt.

Im Sinne der Nachhaltigkeit haben die Bäckerinnen unter der Organisation von Elke Kober die Plätzchen in Gläsern verpackt, anstatt wie bisher in Plastiktüten. Dies schont zu einem die Umwelt und sieht nach Ansicht der Verantwortlichen besonders weihnachtlich aus. Einen weiteren Vorteil habe die wiederverwendbare Verpackung auch: Die Plätzchen halten besonders lange, wenn sie nicht gleich vernascht werden.

Die Plätzchen wurden am ersten Adventssonntag gegen eine Spende in der Kirche angeboten. Der komplette Erlös geht dieses Jahr an den kunterbunten Kinderzelt e.V.