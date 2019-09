Nachhaltig einkaufen in ERH

"Frisch vom Hof!" steht in schwungvollen Lettern auf dem Holzschild, welches das Titelbild der neuen Direktvermarkterbroschüre des Landkreises Erlangen-Höchstadt und der Stadt Erlangen ziert. Landrat Alexander Tritthart (CSU) und die Umwelt-Bürgermeisterin der Stadt Erlangen, Susanne Lender-Cassens (Grüne), haben die aktualisierte Auflage am Freitag auf dem Bauernmarkt am Erlanger Rathausplatz vorgestellt. Über 70 Direktvermarkter aus der Region präsentieren darin auf 28 Seiten ihr Angebot, teilt das Landratsamt mit.

Auf den Erlebnisbauernhöfen in Landkreis und Stadt sehen Interessierte die Ware auch schon mal, bevor sie in den Laden kommt, können bei anderen Direktvermarktern eine Milchtankstelle ausprobieren oder mit der Familie eine Kutschfahrt machen. Neben einer Schnellübersicht zu Angebot und Anbieter listet die Broschüre auch die gängigsten Lebensmittelsiegel auf. "Wer regionale, saisonale und nachhaltig erzeugte Produkte einkauft, fördert die heimische Wirtschaft und trägt dazu bei, Arbeitsplätze in unserer Region zu erhalten und neu zu schaffen", betonte Tritthart bei der Präsentation. Lender-Cassens unterstrich die Bedeutung des regionalen Einkaufs für den Umweltschutz: "Lebensmittel, die aus fernen Ländern importiert werden, verursachen einen hohen Energieaufwand und belasten so das Klima deutlich. Alle Verbraucher haben hier die Möglichkeit, mit regionalen Produkten einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten."

Interessierte können die kostenlose Broschüre im Landratsamt Erlangen-Höchstadt in Erlangen, in der Dienststelle Höchstadt und im Erlanger Rathaus mitnehmen. Online gibt es sie unter www.erlangen-hoechstadt.de und www.erlangen.de. red