Nachfrage ist ungebrochen

Der Tourismusverein Egloffstein und Umgebung hatte seine Mitglieder, von denen es aktuell 85 gibt, zur Mitgliederversammlung in den Gasthof "Boderschmo" nach Schlehenmühle eingeladen. Vorsitzender Michael Wirth informierte über die Entwicklung des Tourismus im Luftkurort Egloffstein.

Demnach fanden 2018 insgesamt 39 984 Übernachtungen statt, 22 325 davon in gewerblichen Betrieben und 17 659 bei privaten Vermietern. Das macht ein Plus von 5,3 Prozent. Unverändert hoch liegt die Auslastung bei etwa 40 Prozent, sie ist damit im Rahmen der letzten Jahre sowohl bei den knapp 40 Vermietern in der Marktgemeinde Egloffstein als auch den acht Mitgliedsbetrieben außerhalb.

Derzeit stehen in Egloffstein 350 Gästebetten und im Umkreis 140 Betten zur Verfügung. Obwohl, so Vorsitzender Wirth, insgesamt 32 Betten neu dazu gekommen sind, werden die 44 Betten des derzeit geschlossenen Gasthofs "Post" sehr vermisst.

Übereinstimmend ergeben die Rückmeldungen der Beherbergungsbetriebe, dass die Nachfrage ungebrochen ist. Probleme bereiten die Arbeitsüberlastung auch durch die neue Datenschutzverordnung sowie die Personalsuche.

Ohne die Hilfe des Marktes Egloffstein mit einer jährlichen Pauschale von 18 000 Euro wäre es nicht möglich, die Tourist-Information 20,5 Wochenstunden geöffnet zu halten. Dafür ist eine Dreiviertel-Kraft notwendig, hinzu kommen Miete, Heizung und Strom, die dafür sorgen, dass sich die Kosten auf 30 bis 35 000 Euro addieren. Trotz des Gemeindezuschusses, der Mitgliedsbeiträge und den Über-schüssen aus Festen erfordere die Finanzierung noch sehr viel ehrenamtliche Arbeit, die nur von wenigen Personen erbracht werde.

Probleme bereitet eine Attraktion, das Fischwasser in der Trubach. Weil der Zehnjahresvertrag ausgelaufen war, erfordere der Anschlussvertrag eine ganze Reihe behördlicher Genehmigungen, die immer noch auf sich warten lassen, so dass das Fischwasser in diesem Jahr noch nicht freigegeben werden konnte. Zusammen mit der Gemeinde Obertrubach wurde eine Kletterbroschüre erstellt. Auch 2019 gibt es wieder einen Erlebnisführer. Eine Kulturrallye durchs historische Egloffstein rundet das Angebot des Luftkurortes Egloffstein ab. Zusätzlich soll es wie im letzten Jahr ein Freibadfest, eine Theateraufführung im Burghof, einen Karibik-Tag und Konzerte in der Schlosskirche geben.

Altbürgermeister Christian Meier trug den Bericht über die Rechnungsprüfung vor, der ohne Beanstandungen blieb. Die Neuwahlen gestalteten sich weitgehend unkompliziert: Michael Wirth als Vorsitzender und Klaudia Bezold als Stellvertreterin wurden einstimmig bestätigt. Auch die Beisitzer Heinz Schäfer, Barbara Pickelmann, Renate Stodolka, Christina Jakob und Matthias Teichmann wurden wiedergewählt. Neu kam Norbert Müller hinzu. Max Falk wird die Kassenprüfung vornehmen, unterstützt von Claudia Deuerlein.

Sandra Schneider, Leiterin der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz in Ebermannstadt, stellte das Aufgabenspektrum des Unternehmens vor. red