Nachfolgerin gefunden für Arztpraxis

Die Nachbesetzung hausärztlicher Praxen gestaltet sich auch im Coburger Land oft schwierig. Stadt und Landkreis Coburg arbeiten als "Gesundheitsregion plus" daran, attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen, um neue Ärzte zu gewinnen und den Bestand an Hausarztpraxen zu erhalten.

Dem Arztehepaar Hollenz ist es mit der Stadt Rödental und dem Landkreis gelungen, eine Nachfolgerin für die Praxis Hollenz zu finden. Mit Swetlana Herold wird kommendes Jahr eine seit Langem als Allgemeinmedizinerin tätige Ärztin, die schon an verschiedenen Standorten gearbeitet hat, in die bestehenden Praxisräume einziehen.



Wohnortnah

Damit werde gemeinsam ein zukunftsweisender Schritt in Richtung Sicherstellung der wohnortnahen medizinischen Versorgung Rödentaler gegangen. red