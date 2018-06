Nachfolger übernimmt

red



Fabian Rottenberger, der den Kunden in den Geschäftsstellen Oberthulba und Thulba als Privatkundenberater bestens bekannt ist, bestand vor kurzem mit einem hervorragenden Ergebnis die Abschlussprüfung zum "Sparkassenfachwirt für Kundenberatung" an der Bayerischen Sparkassenakademie in Landshut. Ziel dieses Studienganges ist es, den Teilnehmern die Fähigkeit und das Fachwissen für eine hochwertige Beratung zu vermitteln. Im Zuge der Nachfolgeregelung leitet Fabian Rottenberger ab 1. Juli die Geschäftsstellen Oberthulba/Thulba. Er löst Bertold Zink ab, der in den wohlverdienten Ruhestand tritt. Als Geschäftsstellenleiter ist Fabian Rottenberger Ansprechpartner für seine Mitarbeiter und Kunden.