Nachdenken über die Zeit

Unter dem Motto "Zwischen Moment und Ewigkeit" gestaltet am Sonntag, 13. Oktober, die "Moment-mal-Band" aus Aschaffenburg die "Sinnzeit" um 18 Uhr in der Kirche in Knetzgau. Sie bringen Kurztexte mit, wie Zeit anders gefüllt und damit erfüllt werden kann. Sie erzählen von der Sehnsucht, gesehen zu werden und etwas für ewig zu hinterlassen. Und sie erklären, wie das Auge zum Fenster der Seele wird. Und dazwischen gibt es selbst komponierte Musik und Lieder. Elfriede Schneider und Pastoralreferent Johannes Simon freuen sich auf diesen besonderen Gottesdienst am 17. Geburtstag der "Sinnzeit in den Haßbergen".

Weitere "Sinnzeiten" sind am Sonntag, 10. November, um 18 Uhr in der Pfarrkirche in Ebern mit der Band "Variabel" aus Litzendorf. Und am Sonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr in der Pfarrkirche in Knetzgau bringt der Schauspieler Kai Christian Moritz aus Würzburg alte Worte aus der Bibel neu in den Kirchenraum.

Nähere Informationen gibt es unter www.sinnzeit.de im Internet oder bei Pastoralreferent Johannes Simon telefonisch unter Ruf 09521/9512471. red